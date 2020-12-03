عاجل.. رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى «بدر- 6» بالذخيرة الحية

وأدار رئيس الأركان حوارا مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومى المصرى من اتجاه الغرب، ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور فى أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وأعقب ذلك إجراء جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى، ونقاط الارتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدا بالجاهزية والاستعداد القتالى العالى الذى يتمتع به عناصر تأمين الاتجاه الاستراتيجى الغربى.
كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية الذى نفذته أحد وحدات الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التى بنى عليها المشروع ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية على المناورة ودقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.
وحضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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