الصحة تعلن فحص 21.5 مليون مواطن بمبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

كشفت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ انطلاقها يوم 21 من شهر يونيو الماضي وحتى الآن عن توقيعها الكشف والفحص الطبى عن 21 مليونا و500 ألف مواطن.
وقالت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنه تم تقديم العلاج لـ2 مليون و200 ألف حالة مرضية وتابعت المبادرة أنها تستهدف الكشف عن 28 مليون مواطن.
وأوضحت المبادرة أنها تقدم خدماتها من خلال 5400 وحدة صحية وكركز طبى وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة .
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