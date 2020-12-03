وزير الطيران يتفقد محطة الأرصاد الجوية الجديدة بالعاشر من رمضان.. فيديو وصور

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، محطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.
واستمع وزير الطيران لشرح تفصيلي عن المحطة وامكانياتها والمهام التي تقوم بها حيث تم إنشاء المحطة علي مساحة ٩٠٠٠٠ ( تسعون الف ) متر مربع ،كما تم اختيار هذا الموقع نظرا للقرب النسبى من المقر الرئيسى للهيئة وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتعد محطة أرصاد العاشر هى محطة أرصاد جوية سطحية تتضمن أجهزة دقيقة فى قياس عناصر الطقس الأساسية مثل أجهزة قياس مدة سطوع الشمس وجهاز قياس الحرارة والرطوبة الديجيتال وقياس سرعة واتجاه الرياح وترمومترات قياس درجة الحرارة الجاف والمبلل النهاية العظمي والصغري. كما قررت الهيئة مؤخرًا نقل محطة قياس الاشعاع الشمسي من المقر الرئيسي للهيئة إلي محطة العاشر من رمضان بالإضافة إلي نقل محطة قياس غاز الأوزون أيضا من المقر الرئيسي للهيئة والتى تمثل مركزا إقليميا تابعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( WMO ) لقياس الأوزون على مستوى القارة الأفريقية وذلك نظرا لقلة الملوثات الهوائية بهذه المنطقة.
وأشاد وزير الطيران المدني بأداء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت الحالي واعتماد الكثير من الجهات في الدولة علي مؤشراتها لما لها من تأثير كبير علي كثير من الأنشطة والمجالات وتقدم بالشكر لجميع العاملين بهيئة الارصاد علي الأداء المشرف خلال الفترة الماضية .
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