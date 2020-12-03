ألمانيا تقدم دعمًا إضافيًا بقيمة 7,5 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي في مصر

قررت ألمانيا زيادة المساعدات للاجئين من خلال تقديم مبلغ 7,5 مليون يورو إضافيين لبرنامج الأغذية العالمي(WFP) التابع للأمم المتحدة في مصر دعمًا للدور المهم الذي يقوم به.

وقال بيان سفارة ألمانيا بالقاهرة إن العالم شهد خلال عام ٢٠٢٠ جائحة تعذر التنبؤ بها، وواجه خلالها تقريبًا كل فرد يعيش على هذا الكوكب العديد من التحديات.

وكان تأثير الجائحة أشد على المجموعات الأكثر ضعفًا. وعلى هذه الخلفية فقد جرت العادة أن يكون توفير الغذاء هو الدور المحوري الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، وبالتالي فإنه يتم توجيه التمويل الذي يحصل عليه البرنامج إلى توفير الغذاء للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى التغذية وكذلك إلى الفئات الأكثر ضعفًا في مصر بما في ذلك أسر اللاجئين.

وتابع البيان أنه وإضافة إلى ذلك فقد قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الطبية وغيرها من المؤسسات الشريكة بإطلاق برنامج خاص يتم التركيز فيه على توفير الرعاية الصحية والإمدادات الطبية لأكثر من ٦٠٠٠ امرأة حامل ومرضعة ولأطفالهم آملين أن يستأنف عمله في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح البيان أن الدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر لا يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يسعى إلى اطلاق مبادرة لتوفير إمكانية التدريب المهني وتقديم المساعدات للمصريين وللاجئين لإقامة مشروعات متناهية الصغر وكذلك للشركات الناشئة. وعليه فإن المشروعات التي تلاقي نجاحًا كبيرًا هي تلك المشروعات الناشئة القائمة على الشراكة بين مصريين ولاجئين والتي توفر الفرص وتحسن من سبل العيش وتساعد على دعم عملية الدمج والترابط المجتمعي في المجتمع المضيف.

من جانبه قال السفير الألماني في مصر الدكتور سيريل نون: إنه و"في هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتعين ألا ننسى الفئات الأكثر ضعفًا التي تعيش بيننا. وإنه لمن دواعي سروري أن تسهم ألمانيا في دعم أنشطة برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في مصر، هذا العمل الذي لا غنى عنه لدعم توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين القدرة على التواؤم وفتح الآفاق."

وقال منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر إن برنامج الأغذية العالمي يعتز بالشراكة الوطيدة التي يتمتع بها مع الحكومة الألمانية عبر السنوات الماضية والتي تمكن من خلالها برنامج الأغذية العالمي من تعزيز جهود الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الأكثر إحتياجًا.

وأضاف أن اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن في أمس الحاجة إلى تكاتف الجهود لتقديم المزيد من الدعم الى المجتمعات التي أصبحت أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد. وتوجه بالشكر للحكومة الألمانية على هذه المساهمة التي ستمكن البرنامج من تأمين الاحتياجات الغذائية لمجتمعات اللاجئين المتضررة في مصر".

ويعد تقديم المساعدات الإنسانية من أولويات العمل الخارجي للحكومة الألمانية. كما أن لألمانيا دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية كما تلعب دورًا فاعلًا في مجال اتخاذ القرارات على مستوى كافة الهيئات الأساسية التابعة للأمم المتحدة، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من التمويل وجعل نظام المساعدات الإنساني أكثر كفاءة وتأثيرًا.

وفي هذا الإطار فإن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة يعد من أكثر الشركاء أهمية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف الدول على مستوى العالم. وقد حاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٠ على جائزة نوبل للسلام. ويعد برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة من أكبر المؤسسات الإنسانية على مستوى العالم وله دور فاعل في مصر منذ عام ١٩٦٨.