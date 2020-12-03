431 مليون جنيه لتوريد وتركيب أجهزة معوضات بمحطة محولات العوينات

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة هيتاشى اى.بى.بى. لشبكات الكهرباء Hitachi ABB For Power Grids لتوريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة غير الفعالة من تكنولوجيا التعويض الاستاتيكي التزامني (Static Synchronous condenser - STATCOM) لأول مرة في الشبكة المصرية بمحطة محولات العوينات الرئيسية على الجهد الفائق 220 ك.ف.

وذلك لتتواكب مع أحدث تكنولوجيات تحسين أداء الشبكات الكهربية الحديثة في العالم بسعة + 200 ميجافار.

يهدف المشروع إلى تحسين أداء الشبكة وزيادة موثوقيتها واستقرارها بمنطقة العوينات لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالى 431 مليون جنيه مصري ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 18 شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.