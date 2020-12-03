نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون مصري - صيني لعمل تشطيبات هندسية على مساحة 505 ألف متر بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتواصل العمل بالعاصة الإدارية الجديدة في كافة المجالات علي قدم وساق طبقًا لتوجهات الدولة حيث تواصل شركة Oak Architects رائدة التصميمات الهندسية والتشطيبات المعمارية، تعاونها مع شركة China State الصينية “CSCEC”، في تنفيذ التشطيبات الهندسية المتقدمة لأبنية كاملة داخل مشروع منطقة الأعمال المركزية “CBD” بالعاصمة الإدارية البالغ مساحتها 505 ألف متر، والمتوقع الانتهاء منه نهاية 2022، وذلك بالتعاون مع شركة Cube Construction Engineering.

وأشار المهندس عمرو القصراوي رئيس مجلس إدارةOak Architects، أن التشيبطات التي تقوم الشركة بتنفيذها تجري على قدم وساق، لتضاهي الأبنية العالمية، من حيث معايير الجودة والخامات المستخدمة، وتجانس الألوان، واستثمار المساحات الواسعة داخل المشروع، وذلك بعد وضع رؤية شاملة مع شركة CSCEC، من أجل تسليم المشروع في وقت قياسي بالجودة المطلوبة.

كما أعرب المهندس عمرو الشافعي العضو المنتدب لـ Oak Architects عن سعادته بالتعاون مع شركة China State “CSCEC” الصينية، والتي تعد واحدة من أقوى 3 شركات في العالم في مجال التشييد والبناء، مؤكدا على أن مشروع العاصمة الإدارية دفع إلى جذب الشركات الدولية للاستثمار على أرض مصر وخلق سوقا تنافسية كبيرة، ورسخ التعاون مع الثقافات المختلفة ليفتح نافذة على العالم.

جدير بالذكر أن شركة China State “CSCEC” تتولي أعمال التشييد والبناء بالحي السكني وكذلك منطقة الأعمال المركزية Cairo Business Distrist “CBD” بالعاصمة الإدارية، والتي ستشمل 20 برجا منهم البرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا.

أما Oak Architects، فهي إحدى الشركات الرائدة في التصميمات والتشطيبات المعمارية الكبرى، ساهمت في المشاريع القومية والسياحية، من بينها مشروع سياحي بسهل حشيش، ومشروع سكني ضخم بمنطقة الحزام الأخضر، ومشروع "Zayed Dunes بالشيخ زايد".