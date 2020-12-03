الحكومة تصدر بيانا تفصيليا بنتائج بحث الدخل والإنفاق «2019 - 2020»

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته عن سعادته واعتزازه لمشاركته فى إعلان أبرز النتائج والمؤشرات حول الدخل والإنفاق، مُوجها الشكر لجميع العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على تفانيهم وإنجازهم لهذا العمل، الذى يُغطى كل الاحتياجات من البيانات والإحصاءات، سـواء الاجتماعية، أو الاقتصادية أو غيرها، والتى تُساعد مُتخذى القرار فى مختلف قطاعات الدولة على التخطيط الجيد السليم، القائم على منهج علمى دقيق، وهو نهج دائم للدولة تسير وفق أسسه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة، بكل أجهزتها، تعتمد بالفعل اعتمادا كليا على أرقام ومؤشرات الجهـاز، والتى لها دور كبير فى العديد من المجالات، خصوصا ملفات التنمية، وهذا يتضح من تقدير القيادة السياسية للدور المهم الذى يقوم به الجهاز، مشيرا، فى هذا الصدد، إلى تفضـل الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مرتين فى عام 2017، إحداهما عند إطلاق التعداد، والثانية عند إعلان نتائج هذا التعداد.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته إلى أن الدولة بكل أجهزتها تنتظر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019 - 2020، والذى يمثل بمثابة نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليه فى العديد من خطط الحكومة، والمشروعات التنموية التى تنفذها الدولة، من أجل رفع مستوى الدخل للأسر المصرية، وتخفيض معدلات الفقر، لافتا إلى أن جميع مشروعات الحماية الاجتماعية، التى أطلقها الرئيس السيسى بدأ التخطيط لها وتنفيذها من منطلق تحسين هذه المؤشرات، حتى يشعر المواطن المصري، على مختلف مستوياته، بثمار التنمية التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، وتنعكس إيجابا على مستوى معيشته.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة وهى تقوم بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية تضع نصب أعينها تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهدافها، قائلا: نحن لدينا حلم كبير، ونواصل الليل بالنهار لتحقيقه، ويتمثل فى أن تصبح مصر فى صدارة ومن أفضل دول العالم التى تكون بحلول هذا العام قد حققت أهدافها التنمية المستدامة.

وأعاد الدكتور مصطفى مدبولى التذكير بنتائج البحث والإنفاق التى تم إعلانها فى عام 2019، والتى كانت نتائجه ومؤشراته تعبر عن إحصاءات العام 2017-2018، إذ تم توجيه بعض الانتقادات والنقاشات حول زيادة معدلات الفقر، التى كانت قد وصلت فى حينها إلى 32.5% على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: "على الرغم من أن الحكومة أوضحت فى حينها أن هذه النتائج جاءت مباشرة عقب بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك عقب صدور قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016، ولم يكن لدينا أى تخوف من هذه النتائج وقررنا إعلانها بمنتهى الشفافية لأننا نسير وفق منهج علمى مدروس، لافتا إلى أنه تم شرح مبررات وأسباب هذه النتائج، وأنها كانت نتاجا طبيعيا للإصلاح الاقتصادى، لكننا فى الوقت نفسه أشرنا إلى أن هذه المؤشرات ستشهد تحسنا تدريجيا وهو ما حدث بالفعل، إذ لأول مرة منذ 20 عاما نشهد انخفاضا لمعدلات ونسبة الفقر فى مصر ليصل إلى 29.7%، وهذه بالتأكيد خطوة مهمة، لكننا كحكومة تعتبر خطوة غير كافية، مستعيرا عبارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إن كل ما يتم تنفيذه فى الدولة المصرية هو خطوة من ألف خطوة مطلوبة لتقدم ونماء هذه الدولة".

وأضاف رئيس الوزراء: "رغم كل ما يقال عن أن حجم الإنجاز فى المشروعات التنموية والخدمية حاليا غير مسبوق، لكن لدينا قناعة كدولة هى أن كل ما تم تنفيذه مجرد خطوة من ألف خطوة نسعى لتحقيقها؛ لنضع بلادنا فى المكانة التى تستحقها"، لافتا فى هذا السياق إلى توجيهات الرئيس السيسى، ومتابعته اليومية للحكومة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات القومية، مُستعرضا بعض الأرقام التى توضح ما تقوم به الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفقر، والتى جاءت جائحة كورونا لتحدث بعض التباطؤ فى إحراز النتائج المرجوة بشكل سريع من حيث تخفيض معدلات الفقر، لكننا مستمرون فى الطريق السليم لتنمية الدولة، من خلال العديد من المبادرات للحفاظ على المكتسبات التى تحققت بتوجيه القيادة السياسية.

وفى ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار دعم السلع التموينية والخبز الذى يغطى 84% من الأسر المصرية، وشهدت قيمة الدعم الموجه لها ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى دعم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، رغم ما شهدته من ارتفاعات فى بعض المرافق، لكن الدولة لا تزال تقدم دعما كبيرا للغاية للفئات محدودة الدخل ومستمرة فى دعمها، مؤكدا أنه لولا استمرار الدولة فى تقديم هذا الدعم لكانت نسبة الفقر زادت بمعدل 10 نقاط مئوية وفق ما أشارت نتائج البحث والإنفاق، كما عملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على زيادة الأجور وبالفعل شهدت زيادة ملحوظة، ونجحت الدولة فى كبح جماح التضخم، وهذه نقطة مهمة للغاية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولى بأنه فى عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الأجور، لافتا إلى أنه قبل هذا العام كان إجمالى حجم الأجور فى الدولة يبلغ 80 مليار جنيه، وحاليا وصلت الأجور إلى 334 مليار جنيه، وكنا نشجع القطاع الخاص كذلك على زيادة الأجور، مستدركا بقوله: "نظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد 2011، تآكلت الزيادة فى الأجور، لكننا الآن ولأول مرة هناك زيادة فى الأجور يقابلها انخفاض التضخم، فبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقى فى دخله".

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للمبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية من أجمل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، ومن بينها "تكافل وكرامة" التى تغطى حاليا أكثر من 3.6 مليون أسرة، والتى من المخطط أن تصل هذا العام إلى أكثر من 4 ملايين أسرة ، وأغلبها فى ريف صعيد مصر، مشيرا إلى مبادرة "حياة كريمة"، التى بدأت الدولة تنفذها على مدار السنة والنصف الماضية، وكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أيام قليلة، بالبدء على الفور فى تغطية 1000 قرية وتجمع ريفى جديد ضمن هذه المبادرة، وذلك بالتوازى مع ما يجرى تنفيذه بها حاليا، لافتا إلى أن كل ذلك يستهدف المناطق الفقيرة والقضاء على مظاهر الفقر المختلفة فى تلك المناطق.

كما تطرّق رئيس الوزراء أيضا إلى العديد من جهود الدولة الأخرى فى مجال الصحة، وتشهد تنفيذ العديد من المبادرات، من أجل القضاء على "قوائم الانتظار" لإجراء الجراحات، و"100 مليون صحة"، ودعم "صحة المرأة والطفل"، بالإضافة إلى التطعيمات، وكل ذلك يؤدى بصورة مباشرة إلى انخفاض معدل إنفاق الأسر على الصحة، بما يتيح لهذه الأسر أن ينفقوا على مناحٍ أخرى وتحسين ظروفهم المعيشية.

وخلال كلمته، تناول الدكتور مدبولى ما تم تنفيذه فى مجال الإسكان الاجتماعى، والإسكان البديل للعشوائيات، إذ تقوم الدولة بخطى حثيثة للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالكامل، والانتقال فى الوقت ذاته للمناطق غير المخططة لتحسين مستواها، كما تحدث فى الوقت نفسه عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرص العمل الكبيرة التى تم إتاحتها من خلال المشروعات القومية، والتى كانت أبلغ رد على كل ما يقال عن أهمية هذه المشروعات، مشيرا إلى أن تلك المشروعات الضخمة التى تم تنفيذها وفرت 5 ملايين فرصة عمل، واستوعبت أعدادا كبيرة من الشباب.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع تبطين الترع وأهميته، وكذا المشروع القومى للتحول للرى الحديث بالريف المصرى، والذى يمنح الفلاح فرصة إنتاج بعائد أكبر من الأراضى الزراعية، مع تقليل هدر المياه بصورة واضحة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية من الكهرباء، والغاز، والمياه والطرق، والتى تسهم بصورة كبيرة فى تحسين المؤشرات التى نحن بصددها.

وأفرد رئيس الوزراء جانبا من كلمته للحديث عن أرقام محددة، لافتا إلى أننا نرى أن الفقر يزيد مع زيادة السكانية، ففى عام "1999- 2000" كانت نسبة الفقر بمصر تصل إلى 16.7%، واليوم نجحنا فى خفض نسب الفقر من 32% إلى 29.7%، وهذا الفارق الشاسع فى نسبة الفقر بين العامين يؤكد أن جزءا كبيرا من هذه المشكلة الكبيرة يرتبط بالزيادة المطردة للسكان، منوها بأنه مهما كانت قدرات أى دولة وأى حكومة فى العالم، ومهما تم العمل ليل نهار على تحقيق تنمية وخلق فرص عمل، فإنه طالما ظلت معدلات الزيادة السكانية كبيرة، فلن نشعر بصورة حقيقية بحجم ما يتم على الأرض، وسنضطر إلى البحث عن موارد أكبر بكثير للغاية ونحتاج وقتاً أطول لنحقق النمو الحقيقى والتنمية الحقيقية لهذه الدولة.

وقال مدبولى: "من المهم جدا جميعا كمواطنين وأجهزة فى الدولة أن نعى تماما أن التحدى الحقيقى للسنوات العشر المقبلة هو كيف نحقق ضبط النمو السكانى، فكلما ننجح فى تقليل الزيادة السكانية، قلت نسب الفقر وزاد الشعور بثمار التنمية"، موضحا أن الدراسة التى تمت تقضى على الفكرة السائدة لدى الأسر البسيطة وتتمثل فى أنه كلما تم إنجاب الأبناء فالرزق يزيد، وفق مقولة: "الطفل بييجى برزقه"، مؤكدا أن النتائج أبلغ تعبير من أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة يزيد الفقر بصورة كبيرة جدا لأن لكل طفل احتياجات، وهذه الاحتياجات تزيد مع زيادة عدد الأطفال بصورة أكبر بكثير من الدخل الذى قد يساهم الطفل فى توفيره لهذه الأسرة من خلال العمل، وكلما زاد العدد نقع أكثر فى فخ الفقر، لذا يعد هذا الموضوع قضية محورية أمامنا كدولة وحكومة ونضع سياسة واضحة ونأمل على مطلع العام القادم فى إطلاق برنامج قومى ضخم لهذه المسألة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أثر التعليم الواضح فى تقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أنه كلما زاد مستوى التعليم انخفض معدل الفقر، وهذا مهم أيضاً فيما تقوم به الدولة من رفع جودة التعليم وزيادة حجم المؤسسات التعليمية وعددها، سواء فى التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى، أو التعليم الفنى والحرفى.

وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والعاملين به على هذا البحث المهم للغاية للدولة والحكومة، مؤكدا أنه مؤشر مهم على التحرك والخطوات القادمة، ولافتا إلى أن الحكومة لا يزال أمامها تحد فى ريف الوجه القبلى، على الرغم من كل المشروعات التى تتم، لكن الدولة تسعى لتعويض ريف الوجه القبلى عقودا من الإهمال التى حدثت فى الماضى والعمل على خفض معدلات الفقر فى هذه المناطق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لزملائه من أعضاء الحكومة على الجهد الذى يبذلونه على مستوى كل المشروعات، التى يؤكد أنها انعكست على انخفاض الفقر فى هذه المناطق، وفقأً للأرقام والمؤشرات الموجودة، متمنيا للجميع التوفيـق والسداد ولمصر المزيـد من التقدم والرقى.