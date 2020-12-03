صور.. الداخلية تشارك الأطفال فى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الداخلية الأطفال فى احتفالهم باليوم العالمى لحقوق الطفل والذى نحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة المجتمعية والنفسية والطبية لهم.





وقدمت وزارة الداخلية عدة مبادرات، إذ قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1050 طفلاً بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانًا خلال 3 أيام. وتوجيه عدة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال المودعين بعدد من دور الأيتام والأيتام المعاقين وصرف الأدوية اللازمة لهم ومنحهم بعض الهدايا العينية، بالإضافة إلى توجيه وفود من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لزيارة عدد من المدارس (أهالينا للتعليم الأساسى، الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع، التربية الفكرية لذوى الإعاقة الذهنية) ومشاركة التلاميذ احتفالهم بالنشاط المدرسى الخاص بتلك المناسبة ومنحهم هدايا رمزية والتى أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الأطفال. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنين.

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