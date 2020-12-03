وزير التنمية: رفع 6 ملايين طن مخلفات فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم تكليف محافظى القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والتوصيات والتى ساهمت فى نجاح جهود الدولة لمواجهة السحابة السوداء خلال الموسم الحالى.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه من بين الإجراءات التى تم تنفيذها بالمحافظات قيام الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بمنع عملية حرق قش الأرز والحرق المكشوف بجميع أنواعه لتعظيم القيمة المضافة للمزارعين الأمر الذى عزز جهود فرق العمل.

وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية بالتعاون مع إدارات شؤون البيئة بالمحافظات للمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية.

وأضاف أنه تم إيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة (مكامير الفحم الغير مطورة – مسابك – فواخير) ومتابعة غلق المسابك التى تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا وتحرير المحاضر للمخالفين، ونتيجة لهذه المجهودات المكثفة تراجع عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم السيطرة على المقالب العمومية والموسمية والعمل على إغلاقها بالكامل وإيقاف أى حرق مكشوف للمخلفات خصوصا حول القاهرة الكبرى والمحافظات ورفع المتولد اليومى من محطات المناولة بالإضافة لرفع المتولد أسفل الطريق الدائرى، مشيراً إلى أن ذلك ساهم فى رفع كميات من المخلفات فى المحافظات المصرية فى تلك الفترة يقدر بحوالى 6 ملايين طن مخلفات وهو الأمر الذى انعكس إيجابا على جودة الهواء فى المحافظات والتى كانت تؤرق المواطن من قبل.

وقال شعراوى إن مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة تلقت شكاوى واستفسارات المواطنين والانتقال الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة وكذا التنسيق والمتابعة الدورية مع فرق عمل وزارتى الرى والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.

وشدد شعراوى على أن هناك تنسيق بين الوزارات فيما يخص شكاوى المواطنين فى هذا الملف المهم، لتحقيق الرضا التام المواطنين سواء المزارعين أو الذين يتأثروا من نتائج السحابة السوداء.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون بين عدد كبير من الوزارات وذلك فى إطار اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلى الجهات المعنية (التنمية المحلية -البيئة - الزراعة – الموارد المائية والرى - الداخلية – الصناعة والتجارة – النقل -الكهرباء والطاقة – الإسكان -الإعلام- الصحة) والتى تضمنت إعداد الخطة التفصيلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال الفترة من 15 سبتمبر 2020 وحتى 15 نوفمبر 2020.

وقال اللواء محمود شعراوى أن هناك 6 محاور رئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى هذا الملف، متمثلة فى منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، مع برامج التوعية والتدريب، والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

وأكد شعراوى على متابعة القيادة السياسية لهذا الملف الحيوى والمهم، لتحقيق النتائج المرجوة فى التوقيتات الزمنية المحددة.