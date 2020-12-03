قرار جمهورى بإنشاء جامعة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 661 لسنة 2020 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة شرم الشيخ) تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.







وتنص المادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

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