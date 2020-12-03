إنفوجراف.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا

جدة - نرمين السيد - تكثف الهيئة القومية للأنفاق عملها خلال الفترة الحالية لإنهاء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية، لتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، إذ تخطط لتغطية كل محطات الخطين الأول والثانى بماكينات استخراج التذاكر آليا المعروفة باسم "ATVM".





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز مزايا ماكينات استخراج التذاكر آليا لركاب المترو.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق فى بيان لها مؤخرا أن الهدف من تركيب هذه الماكينات تسهيل صرف التذاكر للركاب، وتخفيف التكدس أمام شبابيك التذاكر.

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