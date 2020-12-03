تعيين الرحبى سفيرا جديدا لعُمان بمصر

جدة - نرمين السيد - أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً، بإجراء تنقلات وتعيينات فيى لسلك الدبلوماسى، وتعيين السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبى سفيراً لدى مصر ومندوباً دائماً للسلطنة لدى الجامعة العربية.





كان الرحبى سفيراً للسلطنة فوق العادة ومفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فى مارس 2020، وشغل وظيفة مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة الدائم فى يونيو 2012، والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية.

وكان من قبل يشغل منصب الملحق الثقافى لسفارة السلطنة فيى الأردن، ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان فى مارس 2005 ، ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان فى يوليو 2006، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية. كما منحه الدكتور تيدروس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، شهادة المنظمة تقديرا لدوره فى تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

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