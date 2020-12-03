وزير النقل يتابع تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوى بتكلفة 290 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع وزير النقل كامل الوزير ونائب محافظ قنا حازم عمر، اليوم الخميس، الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج وتطوير المرحلة الأولى من طريق (قنا - الأقصر) الصحراوى الشرقى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشركات المنفذة للمشروع.





كما تابع الوزير، وفقا لبيان صحفى، أعمال تدوير الأسفلت باستخدام معدات التدوير الحديثة، والتى تساهم فى تقليل تكلفة الصيانة بنسبة 30% عن الطرق التقليدية، بالإضافة إلى إعادة استخدام مواد الرصف القديم والحفاظ على الثروة المحجرية وإنشاء طبقة تمنع الشروخ الانعكاسية بالطريق. ويأتى تطوير المرحلة الأولى بطول حوالى 36 كم، وعرض 11.5 متر ضمن مشروع تطوير طريق (قنا - الأقصر) الصحراوى الشرقى بطول 72 كم، والتى ستشهد أعمال إنشاء إزدواج جديد، بالإضافة إلى تطوير الطريق القائم باستخدام معدات تدوير الأسفلت، وبلغت التكلفة المالية للمرحلة الأولى حوالى 290 مليون جنيه. يذكر أن مشروع ازدواج طريق (قنا - الأقصر) الصحراوى الشرقى من المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والذى يساهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وتنشيط حركة السياحة والاستثمار، حيث يمر الطريق بمنطقتى قفط الصناعية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى أهمية الازدواج فى ربط الطريق بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى.

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