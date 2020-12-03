البابا تواضروس يناقش مع رئيس أكاديمية البحث العلمى تشجيع المخترعين

جدة - نرمين السيد - ودارت المناقشة، وفقا لبيان صحفى، حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصرى بوسائل عديدة، كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال، والتى تساهم فى دفع العمل البحثى وتقديم الاختراعات التى تفيد الحياة الإنسانية.

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