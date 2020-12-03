رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى بجنود ” بدر- 6 ” بالرماية...

شهد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وأدار حواراً مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومى المصرى من إتجاه الغرب ، ثم إستمع لآرائهم وإستفساراتهم نحو ما يدور فى أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى .

أعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى ، ونقاط الإرتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب ، مشيداً بالجاهزية والإستعداد القتالى العالى الذى يتمتع به عناصر تأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " بدر- 6 " بالرماية بالذخيرة الحية الذى نفذته أحد وحدات الإتجاه الإستراتيجى الغربى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التى بنى عليها المشروع ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية ، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة ، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية على المناورة ودقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة .

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة .