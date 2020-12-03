شعراوي : رفع ٦ مليون مخلفات من المحافظات في ٣ شهور

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة قامت بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالمحافظات ، وقال شعراوي أنه تم تكليف السادة محافظو القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية بتنفيذ مجموعة من الاجراءات والتوصيات والتي ساهمت في نجاح جهود الدولة لمواجهة السحابة السوداء خلال الموسم الحالي .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه من بين الاجراءات التي تم تنفيذها بالمحافظات قيام الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بمنع عملية حرق قش الأرز والحرق المكشوف بكافة انواعه لتعظيم القيمة المضافة للمزارعين الأمر الذى عزز جهود فرق العمل.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية بالتعاون مع إدارات شئون البيئة بالمحافظات للمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية ، مضيفاً أنه تم إيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة ( مكامير الفحم الغير مطورة – مسابك – فواخير ) و متابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحاً وتحرير المحاضر للمخالفين ونتيجة لهذه المجهودات المكثفة تراجع عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، أنه تم السيطرة على المقالب العمومية والموسمية والعمل على اغلاقها بالكامل وإيقاف أي حرق مكشوف للمخلفات خاصة حول القاهرة الكبرى والمحافظات ورفع المتولد اليومي من محطات المناولة بالإضافة لرفع المتولد أسفل الطريق الدائري ، مشيراً الي ان ذلك ساهم في رفع كميات من المخلفات في المحافظات المصرية في تلك الفترة يقدر بحوالي 6 مليون طن مخلفات وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على جودة الهواء في المحافظات والتي كانت تؤرق المواطن من قبل.

وقال شعراوي أن مبادرة " صوتك مسموع" بالوزارة تلقت شكاوي و استفسارات المواطنين والانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة وكذا التنسيق والمتابعة الدورية مع فرق عمل وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية .

وشدد شعراوي علي ان هناك تنسيق بين الوزارات فيما يخص شكاوي المواطنين في هذا الملف المهم لتحقيق الرضا التام المواطنين سواء المزارعين أو الذين يتأثروا من نتائج السحابة السوداء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة والتفتيش على مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وكذا المحافظات بالمراجعة مع أجهزة الرصد البيئي على مدار أيام النوبات الأمر الذي أدى إلى النجاح في الوصول إلى معدلات إصحاح بيئي أفضل من الأعوام السابقة.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، ان هناك تعاون بين عدد كبير من الوزارات وذلك في إطار اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية (التنمية المحلية -البيئة - الزراعة – الموارد المائية والرى - الداخلية – الصناعة والتجارة – النقل -الكهرباء والطاقة – الاسكان -الاعلام- الصحة ) والتي تضمنت إعداد الخطة التفصيلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال الفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتي ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وقال اللواء محمود شعراوي أن هناك 6 محاور رئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء في هذا الملف متمثلة فى منظومة لجمع وتدوير قش الأرز ، والحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ، مع برامج التوعية والتدريب ، والإعلام ، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية

وأكد شعراوي على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولاً إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري وتعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

وقال وزير التنمية المحلية أن فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل مواردها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل ، مضيفاً أن برامج الإسراع بالتنمية فى المحافظات التى تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف ضمن ماتهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة فى قرى ومحافظات مصر من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية .

وأكد شعراوي علي متابعة القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي والهام لتحقيق النتائج المرجوة في التوقيتات الزمنية المحددة.