نيفين القباج: المبادرات الرئاسية نجحت فى استيعاب تأثير كورونا على المواطن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد لعبت دورا كبيرا في الحد من أثاره السلبية على الأسر، ومن بينها زيادة المعاشات بنسبة 14% وضخ 14 مليار جنيه من إجمالى 35 مليار جنيه، إجمالى دفعات العلاوات الخمسة للقائمين بصرف المعاشات.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج البحث والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020، أن الإجراءات الحكومية شملت أيضًا تقديم دعم مؤقت لعدد 140 ألف أسرة لمدة 3 أشهر من العاملين بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى الطفرة فى قوافل الدعم الغذائى المقدم للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت القباج الوزيرة، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة واعدة لمعالجة المشكلة السكانية تشارك فيها كافة الوزارات والمجالس القومية المعنية، حيث سيتم الاستعانة بعدد 12 ألف مكلفة ورائدة خدمة عامة للقيام بالزيارات المنزلية للمستهدفات، وإطلاق حملات إعلامية مجانية وإتاحة مزايا إضافية للأمهات ما بين سلة غذائية للأمهات وقروض ميسرة ونقل أصول إنتاجية مجانية، مع قصر الدعم العينى والنقدى على طفلين فقط بدلًا من ثلاثة أطفال.
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