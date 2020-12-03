- 1/2
- 2/2
أعلن الإعلامى رامى رضوان إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتى بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع فى الأرض بإذن الله.. أنا باكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله (لا داعى للقلق.. لو ظهر أى أعراض ساعتهاإاجراء الفحص هيكون ضرورى".
رامى رضوان
وتابع رضوان "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى.. ماعنديش أى فكرة جالى من مين وإزاى ابن اللئيمة ده.. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد الرسمى وغير الرسمى.. والتحذير من شهرى ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم.. ربنا يسلمكم جميعا من أى شر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الإعلامى رامى رضوان بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.