إصابة الإعلامى رامى رضوان بفيروس كورونا

أعلن الإعلامى رامى رضوان إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتى بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع فى الأرض بإذن الله.. أنا باكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله (لا داعى للقلق.. لو ظهر أى أعراض ساعتهاإاجراء الفحص هيكون ضرورى".

رامى رضوان

وتابع رضوان "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى.. ماعنديش أى فكرة جالى من مين وإزاى ابن اللئيمة ده.. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد الرسمى وغير الرسمى.. والتحذير من شهرى ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم.. ربنا يسلمكم جميعا من أى شر".