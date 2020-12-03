ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في مطار الغردقة مع راكبة فرنسية.. صور

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير جمرك مطار الغردقة الدولة من ضبط كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبة عمر البارودى مامور الجمرك فى فى راكبة فرنسية قادمة من مطار أورلى بفرنسا ترانزيت تركيا.

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عادل قرنى مأمور الفحص أفاد بوجود أجسام معتمة فى حقيبة الراكبة. وبالعرض على مهند سامى مدير إدارة الحركة بمطار الغردقة قرر تكليف محمود الزلتنى بتفتيش حقائب الراكبة الراكبة فتبين وجود 8 آلاف قرص اكستازى المخدر و225 جراما من مواد مخدرة بين طيات الملابس. وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه. وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من خالد حسان وهانى حافظ رئيس قسم الأمن الجمركى ومحمود الشربينى تحت إشراف جابر موسى نائب مدير جمرك المطار. وقرر سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة حمل رقم 6 لسنة 2020 وإخطار الجهات المختصة.

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