قرار جمهورى بإنشاء جامعة شرم الشيخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ".
وتصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون الجامعة من كليات (الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الإدارة والاقتصاد، الطب البشري، السياحة والفنادق، العلاج الطبيعي، التمريض، كلية الدراسات العليا).
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