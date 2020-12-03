الأرصاد الجوية: إدخال مشروع الحاسب الآلي العملاق للخدمة خلال 4 أشهر

صرح اللواء هشام طاحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة تشهد أعمال تطويرات كبيرة على مستوى كافة محطات الرصد على مستوى الجهمورية والبالغ عددهم 91 محطة.

وأوضح هشام طاحون في تصريحات صحفية، علي هامش الجولة التفقدية لوزير الطيران المدنى لمحطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان، أن الدولة دعمت هيئة الأرصاد الجوية بمبلغ 183‪ مليون جنيه لإعادة تطوير وتأهيل محطات الرصد الجوي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شراء عدد كبير من محطات الرصد الاتوماتيكية، التي تسمح برصد الغلاف الجوي وطبقات الهواء المختلفة، ما يجعل التنبؤ دقيقا.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه نحو 72 محطة علي مستوى الجمهورية تعمل بنظام أوتوماتيكي و ال 19 الآخرين مازلوا يعملون بالنظام الزئبقي، وأشار إلى أنه سيتم إدخال 30 محطة رصد جوي جديدة إلي المحطات علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي 3 رادارات طقس لقياس كميات الأمطار وأماكن تواجده.

وكشف "طاحون"، أن مشروع الحاسب الآلي العملاق الذي تعاقدت علية الهيئة قبل أكثر من عامين، منتظر ان يدخل الخدمة خلال أربعة أشهر، وسيكون إضافة كبيرة لأعمال للهيئة طفرة في التنبؤات حيث أنه يسمح بتخزين البيانات المفيدة في إعداد الدراسات المناخية بشكل سريع.

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، محطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.

واستمع وزير الطيران لشرح تفصيلي عن المحطة وإمكانياتها والمهام التي تقوم بها حيث تم إنشاء المحطة على مساحة ٩٠٠٠٠ ( تسعون الف ) متر مربع ،كما تم اختيار هذا الموقع نظرا للقرب النسبى من المقر الرئيسى للهيئة وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتعد محطة أرصاد العاشر هى محطة أرصاد جوية سطحية تتضمن أجهزة دقيقة فى قياس عناصر الطقس الأساسية مثل أجهزة قياس مدة سطوع الشمس وجهاز قياس الحرارة والرطوبة الديجيتال وقياس سرعة واتجاه الرياح وترمومترات قياس درجة الحرارة الجاف والمبلل النهاية العظمي والصغري.

كما قررت الهيئة مؤخرًا نقل محطة قياس الإشعاع الشمسي من المقر الرئيسي للهيئة إلى محطة العاشر من رمضان بالإضافة إلى نقل محطة قياس غاز الأوزون أيضا من المقر الرئيسي للهيئة والتى تمثل مركزا إقليميا تابعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( WMO ) لقياس الأوزون على مستوى القارة الأفريقية وذلك نظرا لقلة الملوثات الهوائية بهذه المنطقة.