وزير الطيران يتفقد مشروع المشاية الكهربائية والجراج الجديد بمطار القاهرة

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم مشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبني الركاب رقم ٢ الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران و الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.

ويهدف هذا المشروع إلي رفع مستوى الخدمة المقدمة بمبنى الركاب 2 وتحسين مستوى خدمة إنتظار السيارات لــرواد المبنى وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبني الركاب فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.

واستمع وزير الطيران والحضور إلي شرح تفصيلي عن مراحل انشاء وتنفيذ المشروع وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة حيث يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول ٣١٠ متر و كوبري بطول ٦٠ متر و عرض ٧،٥٠ متر من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2)

بالإضافة الى عدد 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية بالإضافة إلى منطقة إنتظار (HUB) بمساحة ١٢٠٠ متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه كما تم إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للاتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة .

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 35% حتي الآن وسيتم الانتهاء منه فى اواخر شهر يونيو 2021.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن ما يتم من أعمال تطوير وتحديث بمطارات الجمهورية وخاصة مطار القاهرة الدولى تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لضيوف مصر تتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان للركاب والمسافرين.

وأضاف أن هذه المشروعات تأتى ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطيران المدني باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية التى تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطني.