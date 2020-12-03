بسبب كورونا.. وفاة القمص أرسانيوس لطفي بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أرسانيوس لطفي، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ورحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص أرسانيوس لطفي، كاهن كنيسة رئيس الملائكة، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.



والأب المتنيح من مواليد ٦ يوليو ١٩٥٧، خدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيدة العذراء مريم بإمبابة وسامه المتنيح الأنبا ياكوبوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، كاهنًا في ٢٢ نوفمبر من عام ١٩٨٧ ونال رتبة القمصية في ٢٨ نوفمبر عام ٢٠١١، وكان نشيطًا ومحبوبًِا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به في السنوات الأخيرة بعض الأمراض.



وصلى نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلاة تجنيزه اليوم بمشاركة أسرته فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق رعوي، عقد نيافة الأنبا تيموثاؤس اجتماع الكهنة، بمقر المطرانية أمس وخلص الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات، أبرزها تعليق الاجتماعات وفصول التربية الكنسية ومعظم الأنشطة، على أن تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بدقة كما هو متبع، كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة الحالات المصابة من الشعب بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ودارت المناقشة خلال اللقاء حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال، والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى عظته الأسبوعية مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء مريم والأزياء رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.