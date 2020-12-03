بعد اعتذار" النهار".. الأعلى للإعلام لم يتلق شكاوى حول حلقة برنامج صبايا الخير

تناقش لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحلقة الثانية لبرنامج صبايا الخير يوم الاحد المقبل

وقال مصدر مسؤول بالمجلس ، أنه على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها ثاني حلقات صبايا الخير الذي تقدمه المذيعة ريهام سعيد والمتعلقة بنشاط صيد الحيوانات، أنه حتى الآن لم يصل للمجلس اي شكاوى ضد البرنامج

وأضاف المصدر ا ن لجنة الرصد ستبحث خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل الأزمة وستقوم بتفريغ الحلقة ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات ان وجدت الأمر الذى ستضع في اعتبارها قرار قناة النهار بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من جميع منصات السوشيال ميديا بما فيها يوتيوب .

يذكر ان أثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها "صبايا الخير"، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت سعيد، خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعًا للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.