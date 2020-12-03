المبادرة المصرية تتقدم بطلب لتقنين أوضاعها

جدة - نرمين السيد - تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى لالتماس تقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجميعات الأهلية لتلافى أى مخالفات ارتكبتها.





وتقدم مسؤولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكل جهات الدولة المعنية التى سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طره، ويؤكدون التزامهم بتقديم أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها. كما تقدمت المبادرة بالتماس للمستشار النائب العام لإصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم جاسر عبدالرازق وكرم عنارة ومحمد بشير. وتؤكد المبادرة المصرية استعدادها للعمل وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافى أى سوء فهم بشأن عمل المبادرة. وفى نفس السياق تعلن المبادرة استعدادها لتسهيل مهام المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى فى مهمتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.

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