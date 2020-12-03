رئيس الوزراء: إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتى فى إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضى الزراعية التى تقوم بتنفيذها شركة "تنمية الريف المصرى الجديد".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة، تكون الزراعة فيها هى القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازى مع الاستثمار فى المجالات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس شركة تنمية الريف المصرى، الموقف التنفيذى لمشروع "المليون ونصف المليون فدان" على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة فى المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة "سهل بركة"، والفرافرة الجديدة "عين دالة"، وامتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.

كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضى المشروع والمنتفعين بأراضى وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجارى.

وأضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتى فى إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصرى الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وفى إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسؤولى الشركة، استعرض عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023.

كما عرض الموقف التنفيذى للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان فى مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.