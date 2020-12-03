النشرة المرورية : سيولة بمحاور الجيزة .. ونفق الأزهر بديلا عن وسط المدينة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بمحور أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

ولفت صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام بشارع المشاية بمدينة المنصورة.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، ومنها الطريق الدائرى أعلى البساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة الوراق، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأضاف صابر، أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، موضحًا أن كافة المحاور الداخلية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وتابع صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الاحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، مضيفا أن شارع الأزهر يشهد أيضا بعض الأحجام ناصحا باستخدام نفق الأزهر بديلا عنه وعن مناطق وسط المدينة.

وألمح صابر إلى أن طريق الكورنيش، للقادم من مناطق جاردن سيتى ومتجه للمعادى، يشهد بعض الأحجام، ناصحا بسلوك الأوتوستراد بديلا عنه، وتجنب كوبرى الفنجرى مشيرا إلى إمكانية استخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين، واستخدام كبارى " الجلاء، الجامعة، عباس، الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختمم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن الحركة المرورية فى أغلب محاور وطرق الوجه البحرى والقبلى، مرضية تماما، فيما عدا الأماكن التى تم توضيحها آنفا.