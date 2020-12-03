سفيرنا ببكين يستعرض تجربة مصر الناجحة بالمنتدى الدولى للاستثمار فى الصين

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمد البدرى، سفير مصر فى الصين، اليوم الأربعاء، ملامح الإصلاح الاقتصادى والتجربة المصرية الناجحة فى تطوير البنية الأساسية فى مصر، والتى وصفها بأنها تمثل "ثورة البنية الأساسية فى إفريقيا"، مبرزا المشروعات العملاقة التى نفذتها مصر خلال السنوات الست الماضية فى هذا المجال، ملقيا الضوء على المشروعات الجارى تنفيذها وخريطة المشروعات المستقبلية لجذب اهتمام المشاركين من كبار رجال الأعمال وشركات التشييد والبناء والخدمات الكبرى، ومؤسسات التمويل الصينية والدولية للاستثمار فيها.





جاء ذلك خلال مشاركته فى المنتدى الدولى الحادى عشر للاستثمار فى البنية التحتية والتشييد، المنعقد تحت رعاية الاتحاد الدولى للتشييد والبناء، بإقليم مكاو بجمهورية الصين الشعبية.

وأبرز البدرى الميزة التنافسية للاقتصاد المصرى، والذى حقق أكبر جذب للاستثمارات فى إفريقيا العام الماضى، مشيرا إلى أن عاملى الاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية التى أتت بثمارها من خلال خفض التضخم إلى 4.3% واستقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى النقدى، فضلا عن الإصلاحات المالية والتشريعية، مكّنت الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات عملاقة للبنية الأساسية فى وقت قياسى، مؤكدا أن خطوة الدولة الحكيمة للتوسع فى استثمارات البنية الأساسية كان له دوره أيضا فى تحفيز الاقتصاد وفتح أفق تطوره وتوفير البيئة المميزة لجذب الاستثمار الخارجى المباشر.

كما قدّم البدرى عرضا لنماذج ناجحة من مشاركة الشركات الصينية العملاقة فى مجالات الطاقة والتشييد والبناء والاتصالات فى مشروعات البنية التحتية فى مصر، إضافةً إلى فرص التعاون الثلاثى فى إفريقيا، من خلال تضافر الخبرات المصرية المتراكمة فى مجال العمل التنموى بها. هذا، وأجرى البدرى خلال مشاركته فى المنتدى لقاءات مع عدد من قيادات الشركات الكبرى المشاركة والتى لديها بالفعل مشروعات قائمة فى مصر، وأخرى تسعى للدخول إلى السوق المصرى، حيث تم التباحث حول فرص وكيفية تنفيذ ذلك بعد شرح الحوافز الاستثمارية المتاحة فى مصر وتوفير الحماية التشريعية الكاملة للاستثمارات.

وعكست المناقشات وردود أفعال المشاركين الانطباعات الإيجابية حول التجربة المصرية الرائدة فى تحقيق أعلى معدلات تنمية وتطور فى البنية الأساسية فى فترة وجيزة، فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها الاقتصاد المصرى والذى حافظ على معدلات نمو مرتفعة رغم العوائق الناتجة عن جائحة كورونا.