سفارتنا بأبوجا تواصل متابعتها لحادث القرصنة قبالة السواحل النيجيرية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه على تواصل دائم مع سفيرنا فى أبوجا، لمتابعة آخر مستجدات حادث القرصنة على سفينة الشحنMilan قبالة السواحل النيجيرية، والذى أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنيّن مصرييّن، فيما تواصل وزارة الخارجية المصرية المتابعة عن كثب.





وقد استمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما فى ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذى أفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة. وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى أبوجا، متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أرض الوطن.

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