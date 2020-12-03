الوزراء يعلن إنشاء 14 جامعة أهلية جديدة.. والبدء فى تنفيذ 8 كمرحلة...

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى إقامة الجامعات الأهلية، والاستفادة مما تملكه الجامعات الحكومية الكبرى من إمكانات وكوادر بشرية فى إنشاء جامعات أهلية، وفى هذا الصدد أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه من الممكن أن نصل إلى نحو 14 جامعة أهلية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على البدء بـ 8 جامعات كمرحلة عاجلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفورى فى تنفيذ أعمال هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الجامعات، خاصة أن هناك دراسات جدوى تم إعدادها بالفعل لهذه الجامعات، أكدت قدرة تلك الجامعات على سداد تكاليف تنفيذها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات الاهلية مع الاستفادة من الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الجامعات هو تحقيق التكامل بين الجامعات الأم والجامعات الأهلية، سعياً لتحقيق رؤية التعليم العالي 2030، مضيفاً أنه يتم العمل على ربط الجامعات بالانشطة الاقتصادية وسوق العمل بكل اقليم، وذلك فى مجالات الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجيستية، والعمران.

وأضاف الوزير أن دراسة احتياج إنشاء جامعات جديدة فى شرق وغرب اقليم القاهرة الكبرى، أشارت إلى أن شرق القاهرة تضم 19 جامعة مقامة على مساحة 850 فداناً، بها أكثر من 78 ألف طالب وطالبة، ومستهدف اقامة 35 جامعة جديدة على مساحة 1650 فداناً، لاستيعاب أكثر من 161 ألف طالب وطالبة، لافتا كذلك إلى أن عدد الجامعات بغرب القاهرة الكبرى 9 جامعات، مقامة على مساحة 489 فداناً، تضم أكثر من 79 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف إنشاء 16 جامعة جديدة على مساحة 1011 فدانا، لاستيعاب نحو 128 ألف طالب وطالبة.

وخلال العرض أشار وزير التعليم العالى إلى عدد من المخططات والتصميمات، والطابع المعمارى الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، ومنها جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، والرسومات التنفيذية للمبنى الاكاديمى النمطى لتلك الجامعات، وما تتضمنه من بدائل تصميمية للمعامل، وقاعات الدرس والمحاضرات، وغير ذلك من المبانى الجامعية.