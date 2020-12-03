وزير الزراعة: استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم خلال الأيام القادمة التعاون مع وزارة البيئة من أجل إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية بعد النجاح الذي تحقق فى منظومة قش الأرز وذلك لتعظيم الاستفادة من جميع المخلفات الزراعية.

جاء ذلك جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة اليوم الخميس باحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة إعلاميا "بالسحابة السوداء" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و محمود شعراوى وزير التنميه المحلية، الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى "بيت القاهرة".

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي، وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم جمع قش الأرز هذا العام، يعد نموذجًا متميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي من خلال منظومة جمع وتدوير قش الأرز.

وأشار "القصير" إلى أن تلك المنظومة ساهمت في زيادة الوعي البيئي لدى المزارعين، بالحد من التأثيرات السلبية للسحابة السوداء، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، ساهمت في خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدا إضافيا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.

وأوضح القصير أن تدوير المخلفات الزراعية سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية، وإنتاج أعلاف غير تقليدية، فضلا عن بعض المنتجات الثانوية، كذلك تحسين المحيط البيئي والصحي في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب في المناطق الريفية.