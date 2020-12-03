حصري لزووم أفريكا.. وزيرة الزراعة الجنوب سودانية: أغلب المسئولين خريجو الجامعات المصرية

فى لقاء حصري وخاص، حوار برنامج زووم أفريكا المذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدي البلد، والذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف، تناولت جوزفينلاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، فى لقائها العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان.

وتناولت لاجو فى لقائها مع برنامج زووم أفريكا الفرص الاستثمارية المتاحة فى جنوب السودان فضلا عن اتفاق السلام الجنوب السوداني.

وقالت وزيرة الزراعة الجنوب سودانية في حوارها أن مصر وجنوب السودان تربطهما علاقات مستمرة ومتعمقة، لافتة إلى أن هناك مجالات تعاون مشترك بين الدولتين يمكنهما من التكامل.

وتابعت لاجو أن العلاقات بين مصر و جنوب السودان علاقات قديمة و متأصلة و تاريخية و ثقافية و اقتصاديه مؤكدة أن الدولتين يمكنهما أن يستفيدوا من ذلك علي مستوي القاره الأفريقية، قائلة :"ففي عام ١٩٧٠ مصر هي الدولة الأولي التي وقفت لدعم الجنوب، و في هذا الوقت كان الجنوب لا يزال جزءا من السودان، و لكن مصر قدمت الدعم في المنح الدراسية و التعليم فى ذلك الوقت، فهي الدولة الأولي التي قدمت المنح، وفي الواقع أغلب المسئولين في الجنوب خريجو مصر.. ولدي أخان درسوا في مصر الأول درس صيدلة في جامعة الزقازيق و الأخر درس هندسة في الإسكندرية'.

واوضحت وزيرة الزراعة الجنوب سودانية أنه فى كل عائلة جنوبية يوجد شخص على الأقل تلقي تعليمه في مصر، مشيرة إلى أن :" التعاون عظيم جدا في التعليم و مستمر حتي أثناء الحرب في الجنوب.. أما علي المستوي الاجتماعي فهناك جالية كبيرة تعيش في مصر بأمان و هذا علامة على التعاون بين الشعبين".

وبالنسبة للمجال الزراعي، قالت لاجو إن جنوب السودان تركز علي الزراعة لأنها المحرك الاول للاقتصاد الجنوبي لينمو، مؤكدة أن مصر لديها الخبرات و التكنولوجيا الحديثة في عدد من المجالات خاصة الزراعي، فالجنوب سوف يستفيد من مصر فى هذا القطاع.

وأكدت لاجو على الدعم الذي تقوم بها دعم عظيم قامت به مصر للجنوب أثناء تقديم مساعدات الكورونا، قائلة :" نحن في حاجة باستمرار لهذا التعاون الذي يحقق المكاسب للطرفين".

وبالنسبة لفرص الاستثمار فى جنوب السودان، أكدت الوزيرة أن جنوب السودان هي دولة وليدة تلقت انفصالها منذ عام ٢٠١١ وهي دولة بكر تحتاج للاستثمار و التعمير.

واستكملت قائلة:" نحن نقول إن الجنوب جاهز للاستثمار و لدعوة المستثمرين في عدد من المجالات و خاصة في الزراعة فهي أولوية أولي في الجنوب من أجل البدء في التصنيع الزراعي عن طريق الاستثمار ..و مصر لديها خبرات كبيرة حيث رأينا في هذه الزيارة أن مصر تطورت بشكل مذهل خاصه في الزراعة فرأينا مزارع سمكية في سيناء و أيضا مزارع دواجن و غيرها.. فهي ايضا تستخدم تكنولوجيا متطورة جدا و نحن في حاجة ماسة لذلك في دولتنا حتي نستطيع الاكتفاء الذاتي الزراعي مثلما يحدث في مصر".

وأضافت :" أقول لكل من يريد الإستثمار فى جنوب السودان.. مرحب به .. ولابد أن تأخذ الخطوة و في النهاية ستجد أن الإستفادة تتحقق للطرفين.. نحن نحتاج إلي أن نتطور بالأجيال القادمة في مجالات عديدة، وهذا الأمر سنفعله فقط بالاستثمار في كافة المجالات و تشجيع مجالات التصنيع الزراعي ايضا مثل العصائر و الألبان و العديد من المنتجات".

يذكر أن برنامج زووم أفريكا هو برنامج متخصص فى شأن دول القارة السمراء يذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري.