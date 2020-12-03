حصري لزووم أفريكا.. وزير الزراعة بـ جوبا: زيارة الرئيس السيسي تشجع على تحقيق اتفاق السلام

فى لقاء حصري وخاص، حوار برنامج زووم أفريكا المذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدي البلد، والذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف، جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان.

وقالت وزيرة الزراعة الجنوب سودانية لزووم أفريكا إن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لدولة جنوب السودان كانت زيارة مرحب بها جدا حيث كان فى استقباله الرئيس الجنوبي سلفاكير وأعضاء من الحكومة، مؤكدة أن الزيارة مجهود رائع من قبل الرئيس السيسي.

وأوضحت لاجو أن :" زيارة الرئيس المصري إلى الجنوب جعلتنا نشعر أن الجنوب علي الخطي الصحيحة لتحقيق إتفاق السلام الذي تم توقيغه عام ٢٠١٩.. ونحن الآن في تحقيق بنود الإتفاق ..صحيح هناك العديد من التحديات و لكن نحن نحاول لتحقيق السلام".

وأكدت الوزيرة الجنوب سودانية أن زيارة الرئيس السيسي سوف تشجع الرئيس سلفاكير علي تحقيق اتفاق السلام و استكمال الإعمار، كما تدل الزيارة على أن جيراننا دائما معنا داعمين لنا، قائلة:" اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه الكامل و المستمر للجنوب".

يذكر أن برنامج زووم أفريقيا هو برنامج متخصص على دول القارة السمراء يذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري.