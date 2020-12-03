تواصل وزارة الخارجية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنان مصريان.
وأكد السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة آخر مستجدات الحادث.
وقد استمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.
هذا، وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أرض الوطن.
وقالت مصادر إن السلطات النيجيرية تمكنت من تحديد مكان احتجاز سفينة تحمل علم "سانت كيتس" على متنها 10 أفراد بينهم مصريان اثنان، مؤكدة أن السلطات في أبوجا تسعى لتحرير المختطفين بتتبع تحركات واتصالات القراصنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: الشركة المستأجرة للسفينة المختطفة تتلقى اتصالا للاطمئنان على المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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