نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ملامح مصرية أصيلة وأزياء بـ 30 ألف دولار" شاهد ملكة موكب المومياوات الملكية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الموديل علياء هيكل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها مرتدية زي ملكي تحت عنوان "ملكة مصر"، ونشرت بالبوست أن ثمن الزي 30 ألف دولار.

وقالت، "تستعد مصر للحدث العالمي الضخم وهو نقل المومياوات الملكيه في موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصر القديمة وبعظمة التاريخ المصري القديم.

"يشهده العالم أجمع، حيث يتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضاره المصرية".

"الموكب الملكى "مهيب" حيث يظهر جزء بسيط من الاحتفالية التى ستبهر العالم كله، مشيره إلى أن الاحتفالية ستليق بعظمه أجدادنا وملوكنا الذين شرفونا فى التاريخ الماضى وعظمه وعراقه الحضاره المصريه القديمة".

"تُظهر الصورة ملكة الموكب حيث جمال الملامح المصرية والفن والابداع فى التطريز بتكلفه الفستان 30,000 $".