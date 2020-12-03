النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تقدم صورة مشوهة عن مصر.. وبذلنا مجهود فى تصحيح رؤية الخارج

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تقدم صورة مشوشة ومشوهة عن مصر، مشيرًا إلى أنهم كان لهم السلطة الأعلى فى السيطرة على رؤية الخارج، وانطلاقًا من ذلك الأمر، بذلنا من خلال جولات كثيرة فى دول الاتحاد الأوربى وأمريكا مجهودات، لتصحيح تلك الرؤية، والتأكيد على تلك الجماعة تمارس العنف بشكل واسع".

وتابع، كنت حريص مقابل رؤساء الدول ورؤساء البرلمانات، فى جميع دول العالم حتى نوطد العلاقات مع الدول الإفريقية، وبالفعل امتدت جسور التعاون بين الدول بعد تلك الزيارات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.

اقرأ أيضًا: طارق رضوان .. برلماني نموذجى.. مجهود خارق ودور وطني يكلل بإشادة رسمية من أعلى منصة البرلمان



وشهدت لجنة الشؤون الإفريقية تحت إمرة النائب طارق رضوان، مجهود تشريعي نموذجي، للدرجة التي وصلت إلى إشادة كل من يلمس هذا المجهود، حتى جاءت الإشادة من أعلى منصة البرلمان، حيث استفاض رئيس البرلمان علي عبدالعال في الثناء والإشادة برضوان، الذي وصفه بأنه "إضافة"، و "دفعة قوية" للجنة بأهمية الشؤون الإفريقية، وأنه لم يبذل لها فقط من وقته ومجهوده، وإنما من ماله الخاص أيضا.

