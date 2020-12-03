النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر: الرئيس السيسي يتعامل مع ملف سد النهضة بكياسة شديدة.. ومافيش نقطة مياه مصر خسرتها

قال النائب طارق رضوان، ، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، لو أردنا أخذ حقنا بالحرب فى موضوع سد النهضة، كنا قدرنا من زمان، لكن نبحث عن حقنا وهانحافظ عليه، ونملك كل الأدوات لأخذ حقنا.

وتابع خلال حديثه:" الرئيس السيسي لديه من الحكمة والكياسة لأخذ حقنا، وهو حريص على الحق فى التنمية فى أفريقيا، فى إطار اتفاقيات دولية".

وأضاف:" كنا حريصين على مقابلة الأطراف المعنية بسد النهضة، لنقل رؤية مصر تجاه تلك القضية، حتى يكون التحرك فى هذا الشأن محسوب".

وأكد أن مصر لن تتضرر من سد النهضة قائلًا:" مافيش نقطة مياه خسرتها مصر من سد النهضة حتى الآن".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.

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وشهدت لجنة الشؤون الإفريقية تحت إمرة النائب طارق رضوان، مجهود تشريعي نموذجي، للدرجة التي وصلت إلى إشادة كل من يلمس هذا المجهود، حتى جاءت الإشادة من أعلى منصة البرلمان، حيث استفاض رئيس البرلمان علي عبدالعال في الثناء والإشادة برضوان، الذي وصفه بأنه "إضافة"، و "دفعة قوية" للجنة بأهمية الشؤون الإفريقية، وأنه لم يبذل لها فقط من وقته ومجهوده، وإنما من ماله الخاص أيضا.