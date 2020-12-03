أهم مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها في الدوريات العربية والأجنبية

يتسعد نادي النصر السعودي اليوم الخميس، لمباراته أمام نادي "أيها" في الدوري السعودي الساعه 35"3 مساءً حيث القنوات الناقلة السعودية الرياضية 3، ومعلق المباراة سمير المعيرفي.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال السعودي امام نادي الفتح السعودي في بطولة الدوري السعودي في تمام الساعه 5:40والقناه الناقله السعوديه1 ومعلق المباراة حماده العنزي.

الدوري الإيطالي



يستضيف فريق ميلان الإيطالي في الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، الخميس، نظيره سيلتك الأسكتلندى ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي اليوروبا ليج" على ملعب "سان سيرو" حيث معلق المباراه حسن العيدروس علي قناة بي أن سبورت1.

الدوري الأوروبي



ويستضيف فريق "زوريا" امام نادي ليستر سيتي في الدوري الاوروبي حيث معلق المباراه باسم الزير والقناه الناقلة بي أن سبورت5، وفريق "لاسك لينز" امام فريق توتنهام في الدوري الاوروبي في تمام الساعه 8:55 ومعلق المباراة خالد الحدي والقناة الناقلة بي أن سبورت5.

ويستضيف فريق أرسنال "راييد فيينا" في دوري الأوروبي، وسيقوم بالتعليق على المباراة جواد بدة والقناة الناقلة بي أن سبورت 1، في تمام الساعه 11:00 مساءً، ومباراة "نيس" أمام فريق بايرليفركوز في دوري الأوروبي علي قناة بي أن سبورت 6، وتم اختيار أحمد فؤاد معلقا على المباراة،

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أمام روما الإيطالي، يواجه يونج بويز في تمام الساعه 11:00، بتعليق سوار الذهب علي قناة بي أن سبورت 4.

ويستعد كلا من فريق اي زد الكمار، أمام فريق نابولي في الدوري الأوروبي في تمام الساعة 11:00، وتم اختيار محمد بركات معلقا للمباراة، والقناه الناقلة بي إن سبورت5.

