النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر: كيف لـ آبى أحمد أن يُمنح جائزة نوبل للسلام وبلده بها حرب أهلية

طرح النائب طارق رضوان، ، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، سؤالًا عن إثيوبيا، قائلًا:" كيف لآبى أحمد أن يأخذ جائزة نوبل للسلام، وفى بلده حرب أهلية، مشيرًا إلى أن الأمر يأتى فى إطار تنسيق كبير، ودعم تلك الدول الذى منحته صوتها تعكس رسالة معادية لمصر".

وتابع: إثيوبيا فى حال سيئ، ومتعثرة للغاية وهى تطلق دائمًا أنها تنشأ سد النهضة من أجل التنمية، بينما تتخبط فى حالة حرب أهلية داخليًا".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.

اقرأ أيضًا: طارق رضوان .. برلماني نموذجى.. مجهود خارق ودور وطني يكلل بإشادة رسمية من أعلى منصة البرلمان



وشهدت لجنة الشؤون الإفريقية تحت إمرة النائب طارق رضوان، مجهود تشريعي نموذجي، للدرجة التي وصلت إلى إشادة كل من يلمس هذا المجهود، حتى جاءت الإشادة من أعلى منصة البرلمان، حيث استفاض رئيس البرلمان علي عبدالعال في الثناء والإشادة برضوان، الذي وصفه بأنه "إضافة"، و "دفعة قوية" للجنة بأهمية الشؤون الإفريقية، وأنه لم يبذل لها فقط من وقته ومجهوده، وإنما من ماله الخاص أيضا.