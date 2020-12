بعد خبر رحيله عن الزمالك .. أحمد "زيزو" يعلن عن عدم امتلاكه لأي وكيل أعمال

أعلن أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك أنه لم يمتلك أي وكيل أعمال، بعد تداول أنباء رحيله عن نادي الزمالك، وأنها على لسان مدير أعمال اللاعب.

وكتب "زيزو"، عبر "استوري" الخاص بحسابه الشخصي على موقع "انستجرام" نافيا وجود مدير أعمال له : I do not have agent.

جاء ذلك بعد انتشار أخبار خاصة برغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الزمالك، عقب خسارته بطولة إفريقيا أمام نادي الأهلي.

وكانت أخر مباراة في كأس مصر أمام نادي طلائع الجيش، بسبب الخسارة التي تلقاها وانتهت المباراه بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 3/1 وخروج الزمالك من بطولتين متتاليتين مما شكل عددة ازمات في النادي.

والجدير بالذكر أن أخر مباراة، انتهت بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 3/1 احرز الهدف الأول والثاني أحمد سمير لاعب الطلائع، وجاء بعدها التعادل عن طريق شيكابالا، لتنتهي المباراة بالهدف الثالث عن طريق عمرو مرعي لاعب الطلائع.