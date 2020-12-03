وسط حفاوة كبيرة... الدكتور على عبدالعال يستقبل رئيس البرلمان العربى "صور"

استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 بمكتبه السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ويرافقه السادة أعضاء مكتب البرلمان العربي.

واستهل الدكتور على عبدالعال، اللقاء بتقديم التهنئة إلى السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مؤكداً على أن انتخابه يؤكد على ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمن الدكتور على عبدالعال، خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة، مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك، مشدداً على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية اجدة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا أمتنا العربية، وعلى صعيد آخر، أشاد سيادته بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي.

من جانبه، قدم السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جزيل الشكر والتقدير الدكتور على عبدالعال، على حفاوة الاستقبال مشيداً بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربي مؤكداً على سعادته البالغة بلقاء الأستاذ الدكتور على عبدالعال، كما أكد سيادته على السعى نحو النهوض بدور البرلمان العربي وأن يكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهداف مُمنهج للدول العربية مما يفرض تكاتفاً عربياً أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تُعد الأولى لرئيس البرلمان العربي لمجلس النواب المصري عقب انتخابه بالتزكية رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر الماضي.