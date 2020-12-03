إيجابية مسحة لاعبي الأهلي وغيابهم عن نهائي كأس مصر (تفاصيل)

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، إيجابية مسحة لاعبي الفريق وليد سليمان وأحمد ياسر ريان، واليوديانج مما يؤكد غيابهم عن مباراة نهائي الكأس أمام نادي طلائع الجيش.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت الجاري الساعه 8 مساءً الموافق 5 ديسمبر بين الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2/1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3/1.

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والجدير بالذكران فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما هزم فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.

