النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر: رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أدوات تنفيذ.. ومصر قرارها مستقل

قال النائب طارق رضوان، ، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن رؤساء الولايات المتحدة هم أدوات تنفيذ، وليس أدوات قرار، لأن السياسات الأمريكية ليس لها ثوابت، هى تسير وفقًا للمتغيرات التى تطرأ على المجتمع الدولى".
وتابع، مصر لها علاقات اقتصادية مع الجميع، وملف التسليح المصرى، به تنوع كبير، وقرارها مستقل، وتواجدها فى المجتمع الدولى حاليًا مميز للغاية".
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.
وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.
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