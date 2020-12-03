الحكومة: لأول مرة منذ 20 عاما ينخفض معدل الفقر في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انخفاض معدَّل الفقر في البلاد لأول مرة منذ عام 1999-200 إلى مستوى 29.7% مع نهاية العام المالي 2020/2019، بالمقارنة مع معدل بلغ 32.5% في عام 2018/2017.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق، أن نسبة الفقر تراجعت في جميع مناطق الجمهورية، وأن الانخفاض الأكبر حدث في ريف الوجه البحري.
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ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتاح مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019-2020، بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والتجارة الداخلية ورئيس جهاز الإحصاء.
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