النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر: أتمنى أن يشكل البرلمان الحكومة علشان نقدر نحاسبه

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن البرلمان القوى يصنعه أحزاب قوية، لأن وجود هذا الكم من الأحزاب يشتت الرؤية بشكل كبير".

وتابع خلال حديثه لـ تحيا مصر:" أتمنى أن يشكل البرلمان الحكومة علشان نقدر نحاسبه بشكل أقوى، لأن المسئولية ستكون منصبة علينا بشكل كبير، فنحن من قدمنا الوزير وليست الحكومة، وبالتالى ستكون صيغة الحساب أقوى وأقسى".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.

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وشهدت لجنة الشؤون الإفريقية تحت إمرة النائب طارق رضوان، مجهود تشريعي نموذجي، للدرجة التي وصلت إلى إشادة كل من يلمس هذا المجهود، حتى جاءت الإشادة من أعلى منصة البرلمان، حيث استفاض رئيس البرلمان علي عبدالعال في الثناء والإشادة برضوان، الذي وصفه بأنه "إضافة"، و "دفعة قوية" للجنة بأهمية الشؤون الإفريقية، وأنه لم يبذل لها فقط من وقته ومجهوده، وإنما من ماله الخاص أيضا.