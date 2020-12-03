نيمار: أريد اللعب معي ميسي مجددا.. سأتركه يلعب في مكاني اذا أراد

صرح لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونه السابق "نيمار" أنه يريد اللعب مجدداً معي ميسي، قائلا: سأترك له مكاني إذا أراد العام المقبل.. علينا أن نلعب معاً".

وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة درس خططا لعرض عدد من اللاعبين على سان جرمان الصيف الماضي، للحصول على توقيع نيمار لكن الصفقة لم تتم، ربما بسبب تداعيات الجائحة وتأثيرها على إنفاق الأندية وأسعار اللاعبين في أوروبا

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والجدير بالذكر أن نيمار قد رحل عن الفريق الكتالوني في عام 2017 في صدمة عاشها عشاق نيمار وجماهير الفريق إبى صفوف الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.