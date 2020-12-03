الأهلي يعلن شفاء محمد شريف من فيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي شفاء محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فيروس كورونا المستجد، وتحول عينته إلى سلبية ومن الممكن دخوله إلى قائمة الفريق التي ستواجه طلائع الجيش قي نهائي كأس مصر.

وانتهت إعارة محمد شريف من نادي انبي، بعد تقدم مستوي جيد مما رغب موسيماني مدرب النادي الأهلي استرجاع اللاعب إلى الفريق من جديد ليدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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والجدير بالذكر أن المارد الأحمر قد تأهل إلى نهائي كأس مصر علي حساب نادي الاتحاد السكندري، بعد تقدم الفريق السكندري بهدف، لينجح بعدها الأهلي في نيل التعادل بقدم مجدي "قفشه"، ثم هدف الفوز عن طريق حمدي فتحي لتنتهي المُباراة لصالح القلعه الحمراء.