النائب طارق رضوان خلال ندوة تحيا مصر يشيد بأداء رئيس الوزارء.. ويؤكد أدار المنظومة بنجاح فى ظل الامكانيات المتاحة

أثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، على الأداء الذى يقدمه الدكتور مصطفى مدبولى خلال إدارته للعديد من الملفات المهمة، مشيرًا إلى أنه فى ظل الأمكانات المتاحة، يعد أداءه مميز للغاية".

وقال خلال حديثه لـ تحيا مصر:" لا نقيم أداء شخص منفرد، بل نقيم منظومة متكاملة من أصغر شخص فيها إلى رئيس الجمهورية، وبالتالى يسير الأمر فى شكل متكامل منظم، وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، قدم أيضًا مميز، لكنه لم يأخذ حقه من الإعلام".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب.

وقدم رضوان خلال رئاستة للجنة الشؤون الإفريقية الكثير فى أوقات غاية في الأهمية والصعوبة معا، حيث صال وجال بأجندة أزدحمت بالأولويات التشريعية والرقابية، ولم يتوقف عن استقبال السفراء الأفارقة المؤثرين لدعم المصالح المصرية على الدوام، وكان سباقا لمجموعة من الخطوات والقرارات التي عززت الموقف المصري في ملف سد النهضة، كما لم يدخر مجهودا في التنسيق مع الحكومة بشأن خطط النهوض بالملف الإفريقي.

وشهدت لجنة الشؤون الإفريقية تحت إمرة النائب طارق رضوان، مجهود تشريعي نموذجي، للدرجة التي وصلت إلى إشادة كل من يلمس هذا المجهود، حتى جاءت الإشادة من أعلى منصة البرلمان، حيث استفاض رئيس البرلمان علي عبدالعال في الثناء والإشادة برضوان، الذي وصفه بأنه "إضافة"، و "دفعة قوية" للجنة بأهمية الشؤون الإفريقية، وأنه لم يبذل لها فقط من وقته ومجهوده، وإنما من ماله الخاص أيضا.