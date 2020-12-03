أعلن نادي الترجي التونسي عن انتقال لاعبه الغاني "كوامي بونسو" لاعب خط وسطه، إلى سيراميكا كليوباترا المصري بعقد انتقال نهائي.
ونشر النادي التونسي صورة للاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "ببالغ الأسى نعلن عن انتقال لاعبنا كوامي بونسو إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بعد موسم خاص معنا. وداعا أيها البطل ونتمنى لك التوفيق.
وأشارت تقارير غانية إلى أن نادي سيراميكا قد حصل على خدمات اللاعب مقابل 180 ألف دولار، بعد منافسة مع أهلي بنغازي الليبي، وذلك حسب ما ذكر موقع "غانا سوكر نت".
اقرأ أيضا: الأهلي يعلن شفاء محمد شريف من فيروس كورونا
وكان لاعب خط الوسط الغاني، قد انضم إلى الفريق التونسي، صيف عام 2019، قادمًا من أشانتي كوتوكو الغاني، حيث شارك مع الترجي، في 29 مباراة في كافة المسابقات.
وحقق بونسو، مع الترجي، لقبي الدوري التونسي، وكأس السوبر المحلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترجي يعلن انتقال نجمه إلى سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.