الترجي يعلن انتقال نجمه إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي الترجي التونسي عن انتقال لاعبه الغاني "كوامي بونسو" لاعب خط وسطه، إلى سيراميكا كليوباترا المصري بعقد انتقال نهائي.

ونشر النادي التونسي صورة للاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "ببالغ الأسى نعلن عن انتقال لاعبنا كوامي بونسو إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بعد موسم خاص معنا. وداعا أيها البطل ونتمنى لك التوفيق.

وأشارت تقارير غانية إلى أن نادي سيراميكا قد حصل على خدمات اللاعب مقابل 180 ألف دولار، بعد منافسة مع أهلي بنغازي الليبي، وذلك حسب ما ذكر موقع "غانا سوكر نت".

اقرأ أيضا: الأهلي يعلن شفاء محمد شريف من فيروس كورونا

وكان لاعب خط الوسط الغاني، قد انضم إلى الفريق التونسي، صيف عام 2019، قادمًا من أشانتي كوتوكو الغاني، حيث شارك مع الترجي، في 29 مباراة في كافة المسابقات.

وحقق بونسو، مع الترجي، لقبي الدوري التونسي، وكأس السوبر المحلي.

