قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش .. وضم محمد شريف لأول مرة

يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي لمباراته أمام نادي طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، حيث تأهل الأحمر علي حساب الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش علي حساب الفارس الأبيض.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع 22 لاعبا للقائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمي محمد الشناوي. وعلي لطفي ومصطفي شوبير وبدر بانون و رامي ربيعه وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحميد فتحي مروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأيمن اشرف وعمرو السوليه وصلاح محسن ومجدي قفشه وعلي معلول وناصر ماهر محمود وحيد واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

اقرأ أيضا: الأهلي يعلن شفاء محمد شريف من فيروس كورونا



والجدير بالذكر أن قد تأهل الأهلي علي حساب نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2/1 أحرز الأهداف مجدي قفشه وحمدي.

